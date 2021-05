Speciale infrastrutture: Battisti (Pd), da Regione quasi dieci milioni per le strade della provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali interventi riguarderanno sia lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei tratti stradali, che la riqualificazione delle aree. “Si tratta di un risultato importante per la nostra Provincia” dice Battisti eletta nel collegio di Frosinone “che potrà usufruire di strade più sicure e di una vera e propria rigenerazione territoriale. Da Presidente della Commissione sugli enti locali, e visto l’emendamento al bilancio che ho presentato per stanziare ulteriori fondi sulle infrastrutture, non posso che accogliere con favore questo elenco per la Provincia di Frosinone e non solo. Ringrazio per il lavoro svolto l’Astral, l'Assessore ai lavori pubblici, mobilità e tutela del territorio, Mauro Alessandri, e il Presidente Nicola Zingaretti che ci sta portando a risultati concreti sui territori". (Com)