Speciale infrastrutture: Lega, governo supporti settore con ogni mezzo, crisi profonda

- "Abbiamo presentato una mozione per proporre al Governo un intervento tempestivo al fine di prevenire la crisi del settore edile e delle infrastrutture, che rischia di travolgere il nostro Paese in modo irreparabile. Come Lega riteniamo fondamentale agire rapidamente con iniziative volte a garantire alle filiere produttive interessate l'approvvigionamento delle materie prime necessarie a mantenere i livelli di produzione, adoperandosi in tutte le sedi per far fronte alle condizioni critiche che si sono verificate nel settore delle costruzioni". Lo affermano, in una nota, i senatori della lega firmatari della mozione 1-00378: Massimiliano Romeo, Antonella Faggi, Stefano Candiani, Alberto Bagnai, Roberta Ferrero, Erica Rivolta, Elena Testor, Paolo Tosato, Enrico Montani, Giorgio Maria Bergesio, Gianpaolo Vallardi, Francesco Mollame. "Proponiamo quindi di adottare provvedimenti urgenti per l'allungamento dei termini del superbonus fino al 2023, l'attuazione di un esteso monitoraggio dell'andamento dei prezzi delle materie e dei materiali più utilizzati ed anche l'istituzione di un fondo per l'adeguamento dei prezzi per compensare i maggiori costi. Occorre mettere in campo la migliore strategia possibile per sostenere un settore centrale nel nostro sistema-Paese, che rischia seriamente di andare fuori controllo", aggiungono. (com)