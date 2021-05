Speciale infrastrutture: Africa, autostrada trans-sahariana completa per oltre il 90 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del mega progetto dell’autostrada trans-sahariana, l’arteria stradale per collegare Tunisi e Algeri a Bamako, Niamey, N'Djamena e Lagos, sono stati completati per oltre il 90 per cento. È quanto emerso dalla 71esima riunione del Comitato di collegamento della Trans-Sahara Road (Clrt) tenutasi in videoconferenza all’inizio di questa settimana. A darne notizia è stata l’agenzia di stampa tunisina “Tap”. L’Algeria punta ad inaugurare il mega progetto dell’autostrada trans-sahariana entro giugno, candidandosi così a diventare uno snodo fondamentale per il trasporto merci in Africa. L'incontro ha esaminato lo stato di avanzamento dei lavori, che viene attuato congiuntamente dagli Stati membri. La Tunisia, spiega l’agenzia “Tap”, ha completato il collegamento della sua rete stradale nazionale all’autostrada trans-sahariana, che nel territorio tunisino si estende per 1.050 chilometri. L’infrastruttura è il primo progetto africano del suo genere. Coinvolge nove sezioni stradali per una lunghezza complessiva di 9.200 chilometri, mentre l'asse principale della strada è stimato in una lunghezza di 4.500 chilometri. Il progetto mira a collegare le capitali dei paesi africani al fine di migliorare la circolazione del commercio, lo sviluppo e l'integrazione economica e sociale. Oltre il 90 per cento del progetto è terminato, ovvero 9.000 chilometri su 9.900. (Tut)