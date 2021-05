Speciale infrastrutture: progetto Sample di Acea produzione, Maps e Algowatt si aggiudica bando Start 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maps, Algowatt e Acea produzione si aggiudicano il bando Start 4.0 con il progetto sample, una piattaforma per la gestione e la resilienza di infrastrutture critiche dedicate alla produzione di energia da impianti fotovoltaici sample. A comunicarlo in una nota congiunta sono le tre aziende. Si tratta di: Maps, Piccola e media impresa quotata su Aim Italia, attiva nel settore della digital transformation; AlgoWatt, GreenTech solutions company quotata sul mercato Mta, e Acea Produzione, società del Gruppo Acea che opera nella produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Il progetto Sample, vincitore del bando, è una piattaforma per la gestione e la resilienza delle cosiddette “infrastrutture critiche”, dedicate alla produzione di energia da impianti fotovoltaici, del valore complessivo di circa 450 mila euro. Il Bando 2020 per “l’erogazione di contributi a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0 per la sicurezza delle infrastrutture critiche” è stato indetto dal Centro di competenza Start 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico, che riunisce 39 tra le più importanti realtà pubbliche e private. (Com)