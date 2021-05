Cultura: 5 e 6 giugno "Appuntamento in giardino" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cultura sta guidando la ripartenza del Paese", ha affermato il ministro della Cultura Dario Franceschini, sottolineando come "il Recovery plan introduce risorse fondamentali per valorizzare il patrimonio culturale italiano e le sue eccellenze come i parchi e i giardini storici". "Una scelta che riconosce lo statuto e la dignità storica e artistica dei giardini italiani, oltre al loro straordinario valore ambientale e paesaggistico", ha sottolineato l'ambasciatore Ludovico Ortona, presidente Apgi. "Ales, quale socio fondatore di Apgi - spiega Mario De Simoni Presidente e Ad Ales Spa - ne sostiene con forza l'azione, a sottolineare la piena appartenenza di parchi e giardini al nostro patrimonio culturale". La manifestazione, che conta sulla partecipazione di pressoché tutte le regioni d'Italia, si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei in collaborazione con l'iniziativa Rendez-vous aux jardins, a testimonianza dell'attenzione sempre maggiore riservata, anche a livello internazionale, al patrimonio verde. Nel 40 per cento dei casi si tratta di aperture straordinarie: un'occasione per ammirare giardini normalmente non aperti al pubblico o aperti solo in occasioni particolari, come a Buggiano Castello, dove saranno eccezionalmente visitabili gli orti di Agrumi e i giardini segreti del Borgo. Parteciperanno all'iniziativa anche alcuni importanti siti Unesco, come Villa Adriana e Villa D'Este, le Regge di Caserta e della Venaria Reale o il Giardino di Boboli. (segue) (Com)