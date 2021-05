Cultura: 5 e 6 giugno "Appuntamento in giardino" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dimensione produttiva - e con essa i temi della biodiversità e sostenibilità - è quest'anno protagonista in alcuni giardini del Meridione, come nel Conservatorio Botanico Pomona in Salento, dove si potranno ammirare collezioni di fruttifere arboree, o a Favara Maredolce a Palermo, dove si parlerà di tecniche e biodiversità dell'antica agrumicoltura siciliana. Ad Appuntamento in Giardino ha aderito anche "Interno Verde Parma", la manifestazione che permette di esplorare i più suggestivi e curiosi giardini privati del centro storico parmigiano, attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti e i vissuti della città, Capitale italiana della Cultura 2020-21. Una novità dell'edizione 2021 è inoltre l'iniziativa fotografica lanciata su Instagram, dal titolo: Ritorno alla Primavera. L'iniziativa ha l'obiettivo di costruire un racconto per immagini delle due giornate. Saranno protagonisti la bellezza della natura che si riapre alla vita e i giardini che tornano ad essere un luogo di cultura e socialità. Per poter partecipare è necessario utilizzare l'hashtag #ritornoallaprimavera taggando i giardini che hanno aderito all'iniziativa. (Com)