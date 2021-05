Scala: Malazzi sostituisce Casoni alla direzione del Coro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo storico direttore del coro della Scala Bruno Casoni passa il testimone ad Alberto Malazzi, che dopo averlo a lungo affiancato al Piermarini, dal 2019 è maestro del Coro al teatro Comunale di Bologna. Ad annunciare l'avvicendamento è stato, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/2022, il sovrintendente della Scala Dominique Meyer. "Abbiamo tenuto a rimettere le cose in ordine. Vogliamo ripartire a settembre con un'armata in ordine di marcia. La prima cosa che abbiamo fatto è stata prolungare il contratto del nostro maestro Riccardo Chailly. La seconda cosa è l'arrivo del direttore del ballo Manuel Legris. La terza cosa è che abbiamo nominato nuovo maestro del Coro per la prossima stagione Alberto Malazzi, che ha lavorato tanti anni in questo teatro. Bruno Casoni resterà e ha accettato di andare avanti con il coro delle Voci bianche: è una bellissima cosa", ha detto Meyer. "Bruno Casoni rappresenta una parte di storia di questo teatro e della cultura del canto di questo coro, che è un unicum nel mondo, per stile, per colore, per conoscenza della tradizione. Questa tradizione che non può essere interrotta ha bisogno di continuità", ha sottolineato Riccardo Chailly, direttore musicale della Scala, assicurando che il passaggio di testimone tra i due maestri sarà nel segno della continuità: "Durante le prove Alberto Malazzi era sempre affianco a noi al pianoforte, conosce il mio modo di fare musica così come conosce il modo di concertare la parte corale di Bruno Casoni. Quindi è un passaggio progressivo". (segue) (Rem)