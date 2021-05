Scala: Malazzi sostituisce Casoni alla direzione del Coro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contratti di sovrintendente e direttori "adesso sono tutti allineati, in modo che quando si tratterà di scegliere un sovrintendente per il futuro, questo potrà scegliere il lavoro", ha sottolineato poi Meyer, annunciando anche i nuovi concorsi banditi dal teatro: "Abbiamo messo a posto tutto il calendario dei concorsi per il balletto, che è molto importante perché mancano tanti ballerini nell'organico. Idem per il coro. E abbiamo fissato tutto il calendario di concorsi per maestri professori d'orchestra. E tutti gli altri concorsi seguiranno perché vogliamo uscire da questo periodo difficile con un teatro bene organizzato e in cui le cose sono chiare". "Ultimamente abbiamo fatto un sacco di cose: i nostri piani tecnologici vanno avanti. C'è la fibra dappertutto per mettere a posto il nostro sistema di streaming e spero che possa funzionare la prossima stagione. Abbiamo già trovato i soldi per finanziare grazie ad Allianz il sistema di schermi che metteremo su tutte le sedie con i sottotitoli in otto lingue. Abbiamo fatto passi avanti per l'efficienza energetica con i nostri sponsor e sul programma di digitalizzazione degli spartiti. È un teatro molto attivo e saremo felici di ritrovarci nella prossima stagione", ha concluso il sovrintendente. (Rem)