Tunisia: verso la facilitazione della concessione dei visti ai palestinesi

- La Tunisia chiederà di tenere una riunione del comitato bilaterale tunisino-palestinese che avrà il compito di negoziare e controllare i requisiti per la concessione dei visti o la concessione della residenza ai palestinesi che vivono in Tunisia. Lo ha affermato oggi il ministro degli Affari esteri, Othman al Jerandi, in seduta plenaria del parlamento tunisino. In risposta alla domanda della deputata Jamila Ksiksi sulla possibilità di annullare il visto per i palestinesi che desiderano entrare in Tunisia, il ministro ha spiegato che non ancora non c’è un accordo al riguardo, ma il dossier è all’attenzione delle autorità competenti. Secondo l’emittente radiofonica “Shems Fm”, diversi deputati stanno per firmare una petizione, contenente le firme dei vari blocchi parlamentari, che verrà indirizzata al ministero degli Affari esteri in merito alla richiesta di annullamento dell’obbligo di visto ai palestinesi. (Tut)