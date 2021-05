Speciale energia: Cina, premier Li, "Pechino punterà sulla transizione verde a tutto tondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina "farà avanzare la transizione verde a tutto tondo" nel suo sviluppo economico e sociale e "considererà la riduzione delle emissioni di carbonio una priorità strategica". Lo ha dichiarato il premier cinese Li Keqiang, nel corso del suo intervento in videoconferenza al summit sul clima "2021 P4G Seoul Summit", in corso a Seul. Ribadendo l'impegno della Cina a raggiungere il picco di emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la neutralità del carbonio prima del 2060, Li ha dichiarato che Pechino "mira a ridurre il consumo di energia e le emissioni per unità di Prodotto interno lordo (Pil) rispettivamente del 13,5 per cento e del 18 per cento nei prossimi cinque anni". Il premier nell'occasione ha inoltre osservato che "sono necessari sforzi per intensificare la cooperazione internazionale nella lotta all'epidemia e migliorare ulteriormente il sistema di governance sanitaria globale e rafforzare il coordinamento delle politiche a garanzia della sicurezza della catena industriale globale". (Git)