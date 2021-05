Speciale energia: Libia, Di Stefano, proposto memorandum d'intesa su trasformazione dei sistemi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto di memorandum d’intesa tra Italia e Libia sulla trasformazione dei sistemi energetici è stato proposto stamane alla Farnesina nel corso del Business Forum “La nuova Libia si presenta alle imprese italiane”. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, nella sessione plenaria che chiude il Business Forum alla presenza del primo ministro libico Abdulhamid Dabaiba, giunto ieri in visita ufficiale in Italia, e del capo della diplomazia italiana, Luigi Di Maio. “E’ giunto il momento di ragionare in termini di trasformazione dei sistemi energetici, allargando l’ambito della cooperazione bilaterale ai campi dell’energia rinnovabile, dell’idrogeno, dell’efficienza, delle infrastrutture e dell’elettrificazione, in merito ai quali è stato anche proposto un progetto di memorandum d’intesa”, ha detto Di Stefano. I tavoli tecnici appena conclusi al ministero degli Esteri hanno ruotato attorno a quattro settori chiave: energie, telecomunicazioni e gestione dell’ambiente; progettazioni in infrastrutture; cooperazione sanitaria; sicurezza delle infrastrutture e capacity-building. (Asc)