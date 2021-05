Camera: domani audizioni su decreto "Sostegni bis"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì primo giugno, presso la sala del Mappamondo, la commissione Bilancio della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto 73/2021, cosiddetto "Sostegni bis", recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 10 Assopetroli-Assonergia; ore 10.45 Feu – Filiera degli eventi unita, Assoeventi, Federmep, Insieme per il wedding; ore 11.45 Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) e Federauto; ore 12.45 Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale); ore 13.15 Ance e Confedilizia; ore 15 Associazione pirotecnica italiana (Asspi); ore 15.45 Anpci (Associazione nazionale piccoli Comuni d'Italia) e Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani); ore 16.30 Confindustria Servizi Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions; ore 17 Cnel. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv e canale satellitare. (Com)