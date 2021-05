Speciale energia: Corea del Sud, Moon apre vertice P4G promettendo di intensificare l’impegno per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli altri, partecipano il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson, il presidente della Francia Emmanuel Macron, la cancelliera della Germania Angela Merkel, il primo ministro della Cina Li Keqiang, l’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per il clima John Kerry, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) Angel Gurria. Il tema è “Crescita verde inclusiva per la neutralità carbonica” e sono previste cinque sessioni principali dedicate ad acqua, cibo e agricoltura, energia, città, economia circolare. Sarà adottata la Dichiarazione di Seul per la ripresa verde dalla pandemia di coronavirus, con la definizione di obiettivi e impegni dettagliati in risposta ai cambiamenti climatici. Il summit è alla sua seconda edizione, dopo quella inaugurale tenutasi nel 2018 a Copenaghen, in Danimarca. Si tratta del primo appuntamento multilaterale ospitato dalla Corea del Sud dall’inaugurazione della presidenza Moon. (Git)