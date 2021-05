Bangladesh: rifugiati Rohingya protestano contro condizioni nell’isola di Bhashan Char

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di rifugiati Rohingya hanno organizzato oggi una protesta contro il loro trasferimento nell’isola di Bhashan Char, in Bangladesh, dove sono stati ricollocati in massa dalle autorità di Dacca negli ultimi mesi. Lo scrive il portale “Channel News Asia” citando fonti della polizia locale. Dallo scorso dicembre, il Bangladesh ha trasferito sull’isola circa 18 mila rifugiati sugli 850 mila che vivono attualmente nei campi della regione di Cox’s Bazar. L’obiettivo del governo è di portare sull’isola fino a 100 mila persone. Secondo la polizia, la protesta ha visto la partecipazione di almeno 4 mila rifugiati ed è stata organizzata in concomitanza con la visita di una delegazione dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Alcuni manifestanti avrebbero lanciato pietre contro le forze di polizia e avrebbero cercato di fare irruzione nell’edificio in cui si trovavano i funzionari dell’agenzia Onu. Diverse organizzazioni internazionali hanno sottolineato come l’isola di Bhashan Char sia insicura, poiché spesso travolta da cicloni e inondazioni. Affermazioni negate dal governo di Dacca, che sottolinea come le strutture nell’isola siano migliori di quelle dei campi di Cox’s Bazar.(Inn)