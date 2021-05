Beni culturali: il calendario delle aperture del sito di Gabii a Roma, dal 6 giugno al 10 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calendario di visite gratuite di "Gabiinsieme. Per una valorizzazione dell'area archeologica di Gabii", a 20 chilometri a est di Roma, parte dal 6 giugno. Tra i diversi appuntamenti, la mattina del 6 giugno si svolgeranno delle visite guidate a cura del Laboratorio Arpae (Archeologia dei paesaggi urbani) dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l'associazione culturale Arkekairos, mentre il pomeriggio alle 16:30 lo spettacolo a cura di Teatro di Tor Bella Monaca e Biblioteche di Roma "Ludi scenici e la Donna di Samo": musiche e danze dell'antichità accompagnano la commedia di Menandro intorno al tema dell'amore. Il pomeriggio del 20 giugno nell'ambito delle Giornate europee dell'archeologia si svolgerà una visita guidata con un archeologo con l'uso di auricolari monouso wireless a cura Adq Collina della Pace nel corso della quale si svolgeranno le narrazioni sceniche vicino ai ritrovamenti archeologici più significativi a cura dell'Associazione culturale Music Theatre International. Il 18 luglio nel pomeriggio il Ludus Castellarium, un laboratorio per bambini sui giochi dell'antica Roma a cura dell'Associazione culturale Music Theatre International, mentre il 10 ottobre A tavola con Apicio, laboratorio per bambini sull'alimentazione degli antichi romani. Il programma dettagliato di tutti i fine settimana sul sito di Roma Capitale. (Rer)