- Il tasso di inflazione della Germania è aumentato a maggio al 2,5 per cento su base annua, dal 2 per cento di aprile scorso. È quanto si apprende dai dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'incremento del costo dell'energia si conferma il principale fattore dell'aumento del rialzo del livello generale dei prezzi in Germania. (Geb)