Beni culturali: da giugno sette giornate di apertura per l'antico sito di Gabii a est di Roma (3)

- All'interno di Susa, Smart urban sustainable area - un progetto di ricerca che vede coinvolti con il Municipio VI e il Comune di Frascati diversi importanti enti di ricerca con sede nel territorio, come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Enea, il Cnr e con capofila l'Università degli Studi di Tor Vergata - il Municipio VI ha proposto, grazie a un percorso di collaborazione già in atto con la Soprintendenza speciale di Roma e il dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di destinare una parte del finanziamento complessivo di Susa per la valorizzazione di Gabii. La definizione congiunta del progetto di valorizzazione dell'area archeologica e la sua realizzazione sono stati avviati dalla sottoscrizione, nel novembre 2020, di un protocollo d'intesa tra Municipio VI, Soprintendenza speciale di Roma Archeologia, Belle arti e paesaggio e dipartimento di Storia, formazione culturale, patrimonio e società dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata il quale prevede il miglioramento dell'assetto espositivo, la realizzazione di eventi culturali, didattico-divulgativi e promozionali. (Rer)