Danimarca: Pil in calo dell'1,3 per cento nel primo trimestre del 2021

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Danimarca è diminuito dell'1,3 per cento nei primi tre mesi del 2021. Lo dimostrano i dati recentemente pubblicati dall'Istituto statistico danese. Il risultato registrato è leggermente inferiore al -1,5 per cento indicato dal cosiddetto indicatore del Pil, poche settimane fa. "È positivo che l'economia danese abbia subito un calo minore del previsto nell'ultimo trimestre, ma dobbiamo anche notare che l'economia danese si è ora ridotta in tre trimestri su cinque" dall'inizio della pandemia, come ha affermato il capo economista della Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre. Secondo l'economista, il calo può essere spiegato in particolare tenendo conto dei consumi privati dei danesi, poiché nel primo trimestre del 2021 sono scesi del 4,9 per cento. (Sts)