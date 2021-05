© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare del Next Generation Eu "il centro della politica europea per la recessione post Covid". Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, ospite a "Filo diretto" su Radio Immagina. Letta ha sottolineato come tali risorse siano fondamentali per la sostenibilità e la transizione digitale. (Rin)