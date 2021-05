Cultura: assessora Roma, 100 panchine di Pistoletto a Gabii, poi distribuite in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 100 panchine per Roma sono a cura di Cittadellarte, fondazione Pistoletto onlus, spiega il Campidoglio in una nota. È un progetto di Michelangelo Pistoletto, nato all'interno del Rebirth forum Roma nel 2019, che si propone, attraverso l'arte e l'adozione delle panchine, di portare in primo piano concetti quali il riciclo, la condivisione dei saperi, la Demopraxia (il fare del popolo), attivandosi sul territorio per la realizzazione di laboratori didattici di cittadinanza attiva ed educazione civica. Attraverso 100 panchine in plastica riciclata (si risparmia per ogni panchina 85 kg di Co2), poste alle spalle della chiesa di San Primitivo nella vasta area archeologica di Gabii, si realizzerà il simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Dopo un periodo in cui le panchine saranno posizionate a Piazza di Siena, a partire da metà luglio torneranno a Gabii, dove resteranno fino a ottobre. Al termine delle installazioni le panchine verranno donate al Comune di Roma che le posizionerà in 100 luoghi diversi della città e ogni panchina diventerà un luogo per fare un laboratorio di educazione civica con una scuola o associazione del territorio. (Rer)