Libano: Hariri rientra dagli Emirati e incontra presidente parlamento Berri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro incaricato del Libano, Saad Hariri, rientrato questa notte dagli Emirati Arabi Uniti, si è recato oggi pomeriggio ad Ain al Tiné per incontrare il presidente del parlamento, Nabih Berri. All’incontro ha partecipato anche Ali Hassan Khalil, deputato e braccio destro di Berri. La riunione rientra nel quadro degli sforzi compiuti dalle parti, specialmente dal presidente dell’assemblea legislativa libanese, per rilanciare la formazione del governo, in stallo da dieci mesi. In precedenza Hariri era brevemente ritornato dal Golfo per partecipare a una seduta parlamentare convocata appositamente per discutere il dossier della formazione dell’esecutivo, per poi fare immediatamente rientro negli Emirati. Berri cerca da tempo di riavviare i negoziati per la formazione del governo, con la proposta di un esecutivo composto da 24 ministri in cui nessun blocco politico-confessionale abbia più di otto ministri più uno (soglia che secondo la Costituzione libanese attribuisce un diritto di veto de facto sulle decisioni del governo). (Res)