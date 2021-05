Difesa: Perego (FI), grazie a nucleo carabinieri per tutela patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza "si è contraddistinto per un'altra importante operazione riportando in Italia dalla Germania un dipinto del 600' rubato nel 1975. Agli uomini e alle donne impegnate in queste operazioni il profondo senso di gratitudine per l'importante lavoro volto a proteggere l'immenso patrimonio culturale del nostro paese". Lo dichiara in una nota Matteo Perego, vicepresidente dei deputati di Forza Italia. (Com)