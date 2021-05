Cina-Serbia: ministro Esteri Selakovic, forti relazioni in tutti i settori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 maggio il ministro della Sicurezza cinese Zhao Kezhi ha avuto un colloquio in una videoconferenza con il ministro dell'Interno serbo, Aleksandar Vulin. Il partenariato strategico globale tra Cina e Serbia si è sviluppato ad alto livello e le due parti dovrebbero rafforzare la cooperazione pragmatica nei campi del contrasto al terrorismo e della sicurezza lungo la Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), a dichiarato Kezhi. I ministri hanno espresso il comune interesse ad attuare il consenso sul rafforzamento della cooperazione in materia di applicazione della legge, sicurezza e in altri campi. Facendo eco alle osservazioni di Zhao, Vulin ha affermato che la Serbia "è pronta a irrobustire la cooperazione nei campi della tutela dell'ordine e della sicurezza". (Cip)