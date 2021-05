Croazia: presidente Milanovic difende scelta di riabilitare ex generale Glavas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di concedere nuovamente gli onori di Stato a Branimir Glavas è stata "chiara dal punto di vista giuridico", anche se è sotto processo per crimini di guerra. Lo ha affermato il presidente croato Zoran Milanovic, difendendo la scelta di riabilitare provvisoriamente l'ex generale croato Glavas, il quale "ha inviato una richiesta" in tal senso in quanto è stato considerato "una persona libera per 5 anni" dalla giustizia del Paese. "Se non me l'avesse chiesto, non avrei interferito", ha aggiunto Milanovic precisando che "se verrà nuovamente condannato", nel processo attualmente in corso, "continuerò" il percorso avviato dall'ex presidente Ivo Josipovic. Quest'ultimo aveva privato Glavas degli onori di guerra e del grado di generale dopo la condanna disposta dalla Corte suprema croata nel 2010 per fatti avvenuti a Osijek nel corso del conflitto del 1991. Nel 2016, tuttavia, la Corte suprema della Croazia ha annullato la condanna in primo grado per Glavas liberandolo dalla prigione.(Seb)