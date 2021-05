Cultura: Brescia (M5s), con Itsart vince il made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento cinque stelle, segnala che "finalmente parte Itsart, la piattaforma digitale della cultura e dello spettacolo italiano. In tempo di pandemia - continua il parlamentare in una nota -, cinema, arte e musica sono arrivate con più forza nelle nostre case grazie a contenuti digitali messi in campo con grande creatività da diverse istituzioni culturali. Già a ottobre 2019 ho proposto al ministro Franceschini di lavorare su una piattaforma per il cinema italiano, poi giustamente estesa dal ministro anche alle altre arti. Da oggi Itsart è realtà ed è la vittoria del made in Italy". L'esponente del M5s aggiunge: "Dopo un incontro molto positivo con il ministro Franceschini, a novembre 2019 ho presentato una risoluzione in commissione Cultura per mettere nero su bianco il progetto di questa piattaforma e coinvolgere il Parlamento. Per la ripartenza abbiamo bisogno di una nuova vetrina per l'Italia nel mondo, capace di promuovere la nostra cultura. Speriamo fortemente che il progetto si allarghi a un numero sempre più alto di contenuti - conclude Brescia - e che siano sempre di più i Paesi esteri raggiunti". (Com)