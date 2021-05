Israele-Emirati: firmato trattato per evitare doppia imposizione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato questa mattina un trattato per evitare la doppia imposizione fiscale, con l’obiettivo di favorire gli scambi e gli investimenti bilaterali tra i due Paesi dopo la normalizzazione delle relazioni. Lo ha annunciato in un messaggio sul suo profilo Twitter, il ministro delle Finanze israeliano, Israel Katz. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, il trattato fiscale si basa principalmente sul modello di Convenzione dell'Ocse e mira a incoraggiare la cooperazione economica tra i due Paesi. Accanto alle clausole relative alla non discriminazione, allo scambio di informazioni e alla prevenzione degli abusi, la Convenzione fornisce certezze agli investitori, prevedendo anche aliquote ridotte. Il trattato deve essere sottoposto a processi di ratifica da parte del parlamento israeliano (Knesset) e del governo e dovrebbe essere ratificata nei prossimi mesi. Le sue disposizioni dovrebbero essere applicate dal primo gennaio 2022. (segue) (Res)