Israele-Emirati: firmato trattato per evitare doppia imposizione fiscale (2)

- Come sottolinea la stampa israeliana, il trattato fiscale, l'accordo sulla protezione degli investimenti ei protocolli d'intesa firmati dal ministero delle Finanze gettano le basi per una maggiore cooperazione economica. "L'accordo di prevenzione della doppia imposizione con gli Emirati Arabi Uniti, che abbiamo firmato oggi, è un'altra pietra miliare significativa nell'accordo di pace e nella normalizzazione delle relazioni con Israele”, ha dichiarato in una nota il ministro Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi. "L'accordo riflette l'impegno e la profondità delle relazioni che abbiamo sviluppato in un tempo così breve. Il trattato firmato oggi si unisce a decine di accordi firmati da Israele e Emirati Arabi Uniti e a decine di altri che sono attualmente in fase avanzata”, ha aggiunto Ashkenazi. (Res)