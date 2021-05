Giappone: Covid, al via vaccinazione cittadini tra i 12 a i 15 anni con iniezione Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha aperto la vaccinazione ai ragazzi tra i dodici e i 15 anni con il vaccino Pfizer. Lo ha annunciato un comitato del ministero della Salute giapponese, dopo la decisione dell’Amministrazione degli alimenti e dei farmaci statunitense (Fda) di abbassare il limite di età per l’uso dell’iniezione Pfizer dai 16 ai dodici anni. Il ministero ha detto che “gli adolescenti in questa fascia di età, che presentano patologie pregresse, avranno la priorità nelle vaccinazioni”. Il comitato sta anche discutendo la possibilità di rendere obbligatoria la presenza di genitori o tutori durante la vaccinazione dei ragazzi, così come sta valutando di organizzare la somministrazione del vaccino nei locali delle scuole. (Git)