Decreto Sostegni bis: Anci, valutazione positiva ma rimane nodo per comuni più fragili

- Sul Decreto Sostegni bis la valutazione dell’Anci “è complessivamente positiva” ma rimane il nodo di quel “15 per cento dei comuni più fragili”. Lo ha detto Alessandro Canelli, delegato Finanza locale dell’Anci, in audizione nella commissione Bilancio alla Camera, nell'ambito dell'esame del decreto 73/2021, cosiddetto "Sostegni bis", recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. “Sono stati stanziati importanti risorse a sostegno dei Comuni”, ha spiegato il delegato Anci, ma rimangono delle problematiche per alcune città medio e grandi del centronord e dei comuni del Sud anche in seguito della sentenza della Corte costituzionale sulle anticipazioni di liquidità a suo tempo erogate. (Rin)