Farnesina: Pd, Di Maio valuti opportunità nomina Vattani

- "Chiediamo al ministro Di Maio se non ritenga idoneo valutare con l'amministrazione della Farnesina l'opportunità che l'ambasciatore Andrea Mario Vattani possa rappresentare la Repubblica italiana in sede di corpo diplomatico". È la richiesta avanzata da Lia Quartapelle, capogruppo del Pd in commissione Esteri e dai deputati democratici Emanuele Fiano e Roberto Morassut, della presidenza del gruppo Pd, in una interrogazione al ministro degli Affari esteri. Già nel 2012 Morassut ne aveva presentata una sulla nomina di Vattani come console ad Osaka. "Il 29 aprile 2021 il Consiglio dei ministri ha deliberato alcune nomine per le nuove sedi diplomatiche e Andrea Mario Vattani è stato designato per ricoprire il ruolo di ambasciatore presso la sede di Singapore. Ricordiamo che l'ambasciatore Andrea Mario Vattani, 'console fascio-rock', così passato alle cronache giusto dieci anni fa, nelle vesti di Katanga (il suo nome d'arte), partecipò alla testa del gruppo Sottofasciasemplice, sul palco di una kermesse organizzata da CasaPound ricambiando il saluto romano del pubblico. Per questo episodio, l'ambasciatore Vattani subì il richiamò con effetto immediato a Roma, un ammonimento disciplinare e una sospensione di quattro mesi dal servizio senza stipendio. Vattani impugnò al Tar del Lazio sia il richiamo in Patria che la sospensione dal servizio. Nel ricorso sul rimpatrio il ministero si costituì, ma la prima sezione dichiarò improcedibile il ricorso per sopravvenuta 'carenza di interesse', condannando la Farnesina al pagamento delle spese di giudizio". (segue) (Com)