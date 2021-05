Colombia: Ocse, economia crescerà del 7,6 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Colombia crescerà del 7,6 per cento nel 2021, spinta da consumi provarti e investimenti. È quanto si legge nel rapporto dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) “Nessuna ripresa ordinaria” pubblicato oggi. L'economia colombiana, si legge, ha registrato una forte ripresa dalla seconda metà del 2020, ma i disordini sociali e le rinnovate restrizioni alla mobilità in aprile e maggio 2021 sposteranno una ripresa più sostenuta nella seconda metà di quest’anno. Per l’Ocse la crescita rallenterà al 3,5 per cento nel 2022. L’organismo sottolinea che la lentezza della campagna vaccinale, eventuali ulteriori restrizioni, ma anche l’incertezza sulle prospettive di bilancio potrebbero indebolire la ripresa. (segue) (Mec)