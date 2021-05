Colombia: Ocse, economia crescerà del 7,6 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Ocse il Messico e altre economie dell'America Latina beneficerebbero in particolare della crescente domanda di importazioni dagli Stati Uniti, dati i loro forti legami commerciali. Inoltre, Colombia, Costa Rica, Turchia e altre economie dei mercati emergenti che dipendono fortemente dal turismo e dall'esportazione di servizi trarrebbero vantaggio da una riapertura anticipata delle frontiere resa possibile da una migliore copertura vaccinale. Secondo l'organismo un aumento dei prezzi delle materie prime associato a una crescita globale più forte, guidata in particolare dalla Cina, metterebbe sotto pressione i Paesi importatori netti di materie prime come India e Turchia, con effetti opposti sugli esportatori netti, tra cui Brasile, Cile, Russia e Sudafrica . (segue) (Mec)