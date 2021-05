Lazio: bilancio Polfer, 2 arresti, 14 indagati e 8.800 persone controllate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2 persone arrestate, 14 indagate, 8.875 persone controllate, 454 le pattuglie impegnate in stazione, 85 a bordo di 169 treni, 5 le sanzioni amministrative elevate, di cui 1 al Regolamento Polizia ferroviaria: questo il bilancio settimanale dell'attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, in ambito regionale. In particolare, nella giornata del 26 maggio 2021 si è svolta l'operazione "Stazioni sicure" promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia ferroviaria ed incentrata sul rafforzamento delle attività di controllo straordinario del "territorio ferroviario". Sono stati conseguiti i seguenti risultati: 1 persona arrestata, 1 persona indagata, 1.968 persone controllate; 116 bagagli ispezionati, 156 operatori impiegati, 61 scali ferroviari interessati e 13 contravvenzioni elevate. (segue) (Rer)