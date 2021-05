Lazio: bilancio Polfer, 2 arresti, 14 indagati e 8.800 persone controllate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 26 maggio un cittadino italiano di 55 anni è stato arrestato dagli agenti del posto di Polizia ferroviaria di Colleferro, per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, mentre effettuavano regolare servizio di pattugliamento, hanno notato un anomalo comportamento del conducente di un'autovettura nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria. Fermato dagli agenti, l'uomo ha tentato di nascondere la droga all'interno della mascherina di protezione alle vie respiratorie. Una successiva perquisizione domiciliare a casa del 55enne, ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish del peso totale di 675 grammi, ed un bilancino di precisione con relativo materiale per il confezionamento. Per l'italiano è scattato l'arresto e la sostanza è stata posta sotto sequestro. (segue) (Rer)