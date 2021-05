Lazio: bilancio Polfer, 2 arresti, 14 indagati e 8.800 persone controllate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata nella stazione di Roma Termini, la squadra di Polizia amministrativa del Compartimento ha denunciato, in stato di libertà, una 36enne, romena, sorpresa all'interno del principale scalo ferroviario capitolino, nonostante fosse destinataria della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Roma per tre anni. La donna si aggirava liberamente all'interno dello scalo ferroviario, senza, tra l'altro, avere alcun titolo di viaggio, certificazione o motivazione che ne giustificasse la presenza nella Capitale. Nella giornata del 28 maggio, un cittadino nigeriano di 33 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni a PP.UU. dal personale del Reparto Stazione Termini. I Poliziotti durante lo svolgimento del servizio hanno proceduto all' identificazione di un cittadino nigeriano che, eludendo i controlli ai varchi, è riuscito ad entrare in area binari senza titolo di viaggio. L'uomo ha tentato di allontanarsi sferrando un violento pugno sul viso ad un operatore che grazie all'aiuto di un'altra pattuglia è riuscito a bloccarlo e metterlo in sicurezza. (Rer)