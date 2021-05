Senegal: esercito bombarda la Casamance, obiettivo stanare gli indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Senegal ha effettuato domenica alcuni bombardamenti nella regione meridionale di Casamance, con l'obiettivo di colpire i nascondigli degli indipendentisti del Movimento delle forze democratiche di Casamance (Mfdc). Lo ha confermato il portavoce dell'esercito, specificando che "operazioni sono in corso con l'obiettivo di creare le condizioni affinché gli abitanti della zona possano rientrare a casa loro". Secondo quanto riferito da alcuni testimoni al quotidiano francese "Le Figaro", forti esplosioni sono state udite nel pomeriggio in Guinea-Bissau verso le 3:00 locali, vicino alla frontiera senegalese, con colpi ad intervalli regolari che sono continuati fino alle 7:00 di questa mattina. Enclave territoriale del sud del Senegal compresa fra il Gambia e la Guinea-Bissau, la Casamance è teatro della ribellione dei Mfdc dal 1982, quando i separatisti si sono dati alla macchia dopo che l'esercito ha represso duramente una loro manifestazione. Il conflitto si è trascinato negli anni, con ondate violenze come quelle del gennaio 2018 a Ziguinchor, nelle quali morirono 14 persone, e con la dichiarata volontà delle autorità senegalesi di reinsediare gli abitanti che per paura degli attacchi hanno via via abbandonato le loro case. Nell'intento di agevolare questa dinamica, alla fine di gennaio l'esercito di Dakar ha lanciato operazioni contro le posizioni ribelli, mentre i tentativi di negoziazione avviati con i separatisti dal presidente Macky Sall dal 2012 non hanno per ora portato ad alcun accordo, un'intesa complicata anche dalle divisioni esistenti all'interno dell'Mfdc. Ad aprile, una delegazione governativa ed alcuni rappresentanti dei separatisti si sono incontrati a Capo Verde. (Res)