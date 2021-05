Napoli: raffica di controlli in centro, 31 denunce e 52 sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'ultimo fine settimana le forze dell’ordine hanno effettuato controlli per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'area metropolitana di Napoli. In totale, come si legge in una nota della Prefettura, sono state controllate 7.128 persone, di cui 52 sanzionate e 31 denunciate e 801 esercizi commerciali di cui 2 sanzionati. Sono state impiegate 3.371 unità di personale. In particolare, nell’area di Chiaia, 113 persone sono state identificate nel corso di controlli interforze nella zona dei "baretti" e via Partenope effettuati dagli uomini del Commissariato San Ferdinando e dai militari dell'Arma dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di Finanza. Nel corso dei citati controlli, in largo Sermoneta è stato identificato e denunciato un 51enne napoletano già sottoposto al divieto di accesso alle aree urbane, per inosservanza degli obblighi cui è soggetto e, analogamente, in piazza dei Martiri è stato identificato e denunciato un 43enne napoletano con precedenti di polizia, sorpreso nuovamente ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, anch’egli per inosservanza del provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane cui è risultato sottoposto. (Ren)