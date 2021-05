Centrodestra: a Bresso tre consiglieri comunali aderiscono a Fratelli d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bresso aderiscono a Fratelli d'Italia 3 consiglieri comunali che andranno a formare il nuovo gruppo consiliare: Maurizio Pagano, presidente del Consiglio comunale, Davide Palmisano, che ricoprirà il ruolo di capogruppo consiliare, e Paola Maggiore. Lo annuncia in una nota il capodelegazione di Fd'I al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, sottolineando che "Fd'I si rafforza a Bresso con il suo nuovo gruppo consiliare, per sostenere con ancora maggior forza il sindaco e un'amministrazione che stanno cercando di risollevare una cittadina depressa da tanti anni di governi di sinistra, come altre cittadine del Nord Milano". "Non può che farci piacere l'ingresso nella nostra famiglia di tre consiglieri comunali a Bresso - afferma il portavoce provinciale di Fd'I Sandro Sisler - Questo passaggio consentirà a Fratelli d'Italia di tornare a essere presente nella assise cittadina dopo diversi anni. Fratelli d'Italia è un partito in forte crescita, chi viene da noi sa che entra in un partito aperto a tanti ma non a tutti, dalle radici profonde e con valori ed idee in cui credere". "Inizia con oggi una nuova esperienza, - aggiungono Pagano, Palmisano e Maggiore - un nuovo percorso, sempre nell'ambito del nostro impegno nel centrodestra. Ci ha convinto la determinazione con cui Giorgia Meloni ha costruito la crescita di Fratelli d'Italia a livello nazionale e anche la capacità di ascolto e di apertura del partito a livello territoriale, che ne conferma la forza trainante per il centrodestra del futuro". (Com)