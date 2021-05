Cina-Turchia: colosso tecnologico Tcl avvia produzione smartphone con la turca Arcelik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale cinese di elettronica Tcl ha avviato la produzione di smartphone nella provincia nordoccidentale con la compagnia turca Arcelik, marchio leader nel mercato dei beni di consumo a Tekirdag, in Turchia. Lo ha annunciato – ripreso dall’emittente “Ntv” - il ministro turco dell'Industria e della Tecnologia, Mustafa Varank, secondo cui la capacità produttiva annua di smartphone di questa collaborazione "sarà di 450 mila unità". Frank Zhang, presidente cinese di Tcl per le vendite europee, ha affermato che "i governi sono stati molto disponibili alla cooperazione e questo ci ha garantito maggiore fiducia negli investimenti in Turchia". Anche i produttori di smartphone cinesi Xiaomi e Oppo, che collaborano con Tcl, hanno già avviato le produzioni in Turchia.(Cip)