Francia: fonti stampa, aggressore agente a Nantes non era legato a terroristi islamici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarebbe nessun legame tra il terrorismo islamico e l'uomo che il 28 maggio ha accoltellato un'agente di polizia ferendola gravemente a La-Chapelle-sur-Erdre, nei pressi di Nantes. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv", riportando i primi elementi emersi dall'inchiesta. L'aggressore, morto in seguito alle ferite riportate in uno scontro a fuoco con i gendarmi, aveva passato diversi anni in prigione, dove gli era stata diagnosticata una schizofrenia. Sempre in carcere, l'uomo si era radicalizzato. Gli inquirenti devono ancora analizzare un tablet dell'aggressore. Dagli elementi raccolti finora, non è emersa nessuna traccia riconducibile all'estremismo islamista(Frp)