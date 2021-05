Speciale difesa: Egitto, forze armate impegnate in esercitazione in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini e mezzi delle forze armate egiziane sono giunti in Sudan giovedì per condurre l'esercitazione militare congiunta "Protettori del Nilo", nel pieno delle tensioni in corso con l'Etiopia, relative al riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferisce un comunicato stampa delle forze armate egiziane. L'esercitazione vede impegnate unità delle forze militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e prevede anche lezioni teoriche. L'addestramento riguarda anche la gestione di bersagli da diverse postazioni di tiro. La formazione congiunta mira a rafforzare la cooperazione militare e lo scambio di esperienze tra Egitto e Sudan. Nelle scorse settimane, le Forze armate egiziane hanno rafforzato la cooperazione con i vicini sudanesi, avviando manovre interpretate come una dimostrazione di forza diretta all’Etiopia. Quest’ultima, infatti, sta realizzando una enorme diga sul Nilo Azzurro che minaccia le risorse idriche dei Paesi a valle, ovvero Sudan ed Egitto. Per mesi, le autorità egiziane hanno definito “una linea rossa” l’acqua del Nilo, definendo la risorse idriche del fiume come una questione di sicurezza nazionale. (Cae)