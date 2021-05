Speciale difesa: Cremlino, rifiuto voli europei che aggirano Bielorussia legato a questioni tecniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non vede motivi per l'insorgere di problemi con l'Unione europea a causa di questioni "tecniche" riguardo gli aerei che aggirano la Bielorussia. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov. "Sono convinto che le autorità dell'aviazione daranno i necessari chiarimenti, ma si tratta di questioni tecniche. È tutto molto semplice: quando il sistema è approvato e concordato, ci sono dei punti di partenza e di arrivo nello spazio aereo di ogni Paese", ha osservato Peskov, precisando che ogni aereo non può entrare liberamente nel Paese, ma solo attraverso punti e orari concordati, al fine di garantire la sicurezza dell'aviazione. Secondo quanto riferito dalla stampa di Mosca, la Russia non ha dato il permesso alla compagnia aerea austriaca Austrian Airlines di entrare nel suo spazio aereo con il volo da Vienna a Mosca su una rotta alternativa che non passa attraverso lo spazio aereo della Bielorussia. Un caso analogo sarebbe avvenuta anche ad un volo della compagnia aerea Air France, che ha cancellato il volo da Parigi a Mosca. "C'è stato un grande disturbo nel traffico aereo, ma ancora non sappiamo se è una situazione caso per caso, se riguarda casi specifici, o se sia una norma generale delle autorità russa al fine di far sorvolare la Bielorussia agli aerei europei", ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell in entrata alla ministeriale informale Difesa a Lisbona. "Francamente dobbiamo aspettare e vedere per prendere delle misure", ha aggiunto. (Rum)