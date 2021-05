Speciale difesa: Egitto-Corea del Sud, colloqui su cooperazione industria civile e militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato per la produzione militare egiziano, Mohamed Ahmed Morsi, ha ricevuto, il capo dell'amministrazione del programma di acquisizione della difesa (Dapa) della Corea del Sud, Kang Eun-ho, con cui ha discusso della cooperazione bilaterale in una serie di progetti industriali congiunti. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ufficio di Morsi. Le parti hanno discusso di "temi inerenti alla collaborazione con aziende coreane che operano sia nel settore militare che in quello civile". Durante l'incontro, Morsi ha invitato le aziende coreane a partecipare alla fiera annuale del settore della difesa Edex 2021, prevista a novembre. (Cae)