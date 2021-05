Speciale difesa: brigata Ariete conclude esercitazioni “Dynamic Front 21”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa presso l'area addestrativa di Grafenwoehr, in Germania, l'esercitazione multinazionale "Dynamic Front 21", pianificata e condotta dal 3 al 21 maggio dal settimo Army Training Command (7 Atc) dell'esercito statunitense, di stanza presso il Joint Multinational Readiness Center di Hohenfels, cui ha partecipato il 132mo reggimento artiglieria terrestre della brigata "Ariete". Lo riferisce un comunicato stampa della brigata Ariete. L'attività, che ha coinvolto circa 1.800 militari provenienti da quindici nazioni alleate e partner, aveva lo scopo di verificare e testare le capacità di supporto di fuoco dei paesi aderenti al protocollo Asca (Artillery System Cooperation Activity), attraverso la pianificazione e la condotta di interventi reali a fuoco, il coordinamento, la ricerca e l'acquisizione di obiettivi, nonché il controllo e la valutazione degli effetti del fuoco. Il tutto, nella prospettiva di conseguire la capacità di supportare in maniera congiunta ed integrata le unità "combat", in un contesto "warfighting" ad elevata intensità. (Com)