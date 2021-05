Speciale difesa: Croazia, governo decide l'acquisto di 12 aerei Rafale dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Croazia ha deciso a favore dell'acquisto di 12 aerei da combattimento Rafale offerti dalla Francia. Lo riporta la stampa locale, precisando che l'acquisto sarà finalizzato attraverso il pagamento di 999 milioni di euro. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", all'inizio della seduta governativa Plenkovic si è congratulato con tutti i militari ricordando che si celebra in Croazia la Giornata delle forze armate. "Sotto il primo punto all'ordine del giorno, prenderemo una decisione storica sull'acquisto di un aereo da caccia polivalente di ultima generazione", ha affermato Plenkovic prima dell'inizio della seduta. La decisione odierna, ha aggiunto il premier, "guarda al futuro della sicurezza nazionale e al futuro dell'esercito croato". I nuovi aerei da combattimento vanno a sostituire gli attuali Mig-21 in dotazione dell'aeronautica, che dal 2024 non potrebbero più essere utilizzati perché troppo vecchi. La Svezia e gli Stati Uniti hanno offerto una fornitura di velivoli nuovi mentre la Francia e Israele hanno offerto degli aerei usati. (Seb)