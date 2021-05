Speciale difesa: Russia rafforzerà cooperazione militare con Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le questioni della cooperazione bilaterale, nonché dell'interazione nella Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), sono state al centro di un incontro a Mosca tra il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu con l'omologo armeno Vagharshak Harutyunyan. "Stiamo rafforzando la nostra cooperazione militare sia in formato bilaterale, che nel quadro delle strutture internazionali, in primo luogo la Csto", ha dichiarato Shoigu, in apertura dell'incontro. Shoigu ha sottolineato che l'attività della 102ma base militare russa in Armenia, considerato un fattore importante per garantire la sicurezza regionale, rappresenta un indicatore dell'alto livello di cooperazione bilaterale. Il ministro della Difesa della Federazione Russa si è congratulato con Harutyunyan e l'intero popolo armeno per le celebrazioni della Giornata nazionale. "Saremo lieti di vedervi alla IX Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale, che si terrà a giugno", ha dichiarato inoltre Shoigu. "Ad agosto-settembre attendiamo i rappresentanti dell'Armenia ai Giochi militari internazionali ed al Forum tecnico-militare internazionale Army 2021", ha aggiunto. (Rum)