Speciale difesa: Slovacchia-Ucraina, premier slovacco, aiuteremo Kiev nell'integrazione euroatlantica

- La Slovacchia vuole aiutare l'Ucraina nella sua integrazione nelle strutture euroatlantiche. Lo ha dichiarato il primo ministro slovacco, Eduard Heger, dopo aver incontrato a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky e il premier ucraino Denys Smyhal. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Tasr", Heger ha detto che Kiev è un vicino importante per Bratislava, a cui esprime "sostegno per la sua integrità territoriale e sovranità". Il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok, che partecipa alla delegazione, ha affermato che la visita è "una prova chiara del corso della nostra politica estera" e "un segnale non solo all'Ucraina e alla Slovacchia ma anche all'Europa". Per il ministro della Difesa slovacco, Jaroslav Nad, i colloqui con le autorità locali hanno riguardato anche la cooperazione tra le rispettive industrie belliche e le ambizioni dell'Ucraina ad aderire all'Alleanza nordatlantica. Durante la sua visita, Heger ha detto inoltre che l'accordo bilaterale per l'uso dello spazio aereo slovacco da parte dell'aeroporto di Uzhorod, prossimo al confine con la Slovacchia, entrerà in vigore nel giro di giorni. L'accordo è stato firmato da Zelensky e dall'omologa slovacca Zuzana Caputova nel settembre del 2020 e successivamente approvato dall'esecutivo di Bratislava nello stesso mese. (Vap)