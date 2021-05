Speciale difesa: vice segretario Geoana lunedì a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana, lunedì sarà a Bucarest, in Romania, dove visiterà il quartier generale della divisione multinazionale sud-est (Hq Mnd-Se), che partecipa alla esercitazione Nato Steadfast Defender 21. Lo si apprende dalla Alleanza. Il vice segretario generale, insieme al presidente del comitato militare della Nato, il maresciallo capo dell'aeronautica sir Stuart Peach, incontrerà il ministro della difesa romeno, Nicolae Ciuca, e il capo della difesa della Romania, il tenente generale Daniel Petrescu. Parteciperà anche a una discussione all'Atlantic - Black Sea Security Forum, ospitato dall'Aspen Institute of Romania. Il vice segretario generale inaugurerà il Centro Euro-Atlantico per la Resilienza (E-Arc), insieme al presidente della Romania, Klaus Werner Iohannis, al ministro degli Affari esteri romeno, Bogdan Aurescu e al presidente e commissario europeo Maros Sefcovic. Il vice segretario generale avrà anche incontri bilaterali con il presidente e il ministro degli Affari esteri. (Beb)