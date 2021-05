Speciale difesa: Russia, Putin discute con Consiglio di sicurezza sulla strategia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha discusso con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza della strategia nazionale della Federazione Russa, alla luce delle minacce esistenti. "Il tema principale della nostra agenda è la Strategia di sicurezza nazionale della Federazione Russa. Vediamo cosa c'è di nuovo in questo settore, come dobbiamo rispondere alle minacce che stanno emergendo nel nostro Paese, tenendo presente l'ordine del giorno attuale", ha dichiarato il capo dello Stato in apertura dell'incontro. (Rum)