Speciale difesa: premier croato Plenkovic, acquisto aerei Rafale avvenuto dopo analisi professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Croazia ha deciso quali aerei da combattimento acquistare "dopo un'analisi professionale". Lo ha detto il premier croato Andrej Plenkovic in una conferenza stampa successiva alla decisione dell'esecutivo di acquistare gli aerei Rafale offerti dalla Francia. "Penso che abbiamo condotto il processo in modo eccellente, preciso, abbiamo condotto un'analisi altamente professionale per tutte e quattro le offerte pervenute. La scelta fatta è la più favorevole in termini di prezzo e in termini di qualità, la migliore soluzione nel lungo periodo. Per quanto riguarda i pagamenti rateali, anche il sistema di rimborso è tale da non compromettere l'obiettivo della Croazia di diventare membro dell'Eurozona", ha aggiunto il premier precisando che gli aerei acquistati sono attesi in Croazia nel 2024. (Seb)